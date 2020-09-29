Португалия полностью использует гранты Евросоюза, но откажется от кредитов

Вторник, 29 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия полностью использует гранты Евросоюза, но откажется от кредитов

Правительство не хочет использовать европейские деньги, которые предоставляются в ссуду, потому что они увеличат государственный долг.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Политик подчеркнул, что Португалия будет полностью использовать деньги Европейского Союза, поступающие в виде грантов (12,9 миллиарда евро), но не будет принимать деньги, доступные в виде займов. Это произойдет только тогда, когда у Португалии будут для этого финансовые условия.

В презентации Антониу Кошта указал, что «мы должны выйти из кризиса, чтобы возобновить конвергенцию» с Европейским Союзом, и по этой причине он придает особое значение инвестициям в рост квалификации и в инновации.

«Мы хотим быть в авангарде выздоровления Европы и нашего собственного выздоровления. Это важнейший вызов для нашего будущего. Мы должны противостоять ему с убежденностью, что мы не можем вернуться туда, где были», - сказал Кошта.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится в Португалии на презентации плана восстановления и устойчивого развития Португалии.

Как и ранее, Урсула фон дер Ляйен высоко оценивает успехи страны и говорит, что «Португалия может быть образцом для других».

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