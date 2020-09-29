Португалия полностью использует гранты Евросоюза, но откажется от кредитов

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Политик подчеркнул, что Португалия будет полностью использовать деньги Европейского Союза, поступающие в виде грантов (12,9 миллиарда евро), но не будет принимать деньги, доступные в виде займов. Это произойдет только тогда, когда у Португалии будут для этого финансовые условия.

В презентации Антониу Кошта указал, что «мы должны выйти из кризиса, чтобы возобновить конвергенцию» с Европейским Союзом, и по этой причине он придает особое значение инвестициям в рост квалификации и в инновации.

«Мы хотим быть в авангарде выздоровления Европы и нашего собственного выздоровления. Это важнейший вызов для нашего будущего. Мы должны противостоять ему с убежденностью, что мы не можем вернуться туда, где были», - сказал Кошта.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится в Португалии на презентации плана восстановления и устойчивого развития Португалии.

Как и ранее, Урсула фон дер Ляйен высоко оценивает успехи страны и говорит, что «Португалия может быть образцом для других».