Португалия: половина ипотечного платежа - проценты

По данным INE, ставка по жилищному кредиту выросла в июне до самого высокого значения за 14 лет.

Данные предоставлены Национальным институтом статистики (INE): среднемесячный взнос за дом или квартиру в июне составлял 361 евро, из которых 192 евро приходится на проценты и 169 евро на амортизированный капитал.

То есть второй месяц подряд семьи платят по процентам больше, чем погашают кредит банку, что является следствием роста процентных ставок в последние полтора года.

В конце концов, на каждые 100 евро, амортизируемых по жилищному кредиту, в прошлом месяце семьи выплатили почти 114 евро в виде процентов. Это означает, что в среднем 53% платежей по ипотечному кредиту приходится на процентные платежи и только 47% - на погашение капитала.

По данным INE, подразумеваемая процентная ставка по всем договорам ипотечного кредита выросла на 25 базисных пунктов до 3,649%, что является самым высоким значением с апреля 2009 года.

В контрактах, подписанных за последние три месяца, процентная ставка выросла с 3,882% до 4,132% в прошлом месяце.

В контрактах на финансирование покупки жилья, наиболее важных в наборе жилищных кредитов, неявная процентная ставка увеличилась на 24,8 базисных пункта по сравнению с маем, установившись на уровне 3,631% в прошлом месяце.

Что касается контрактов, подписанных за последние три месяца, процентная ставка по данному направлению финансирования была установлена ​​на уровне 4,123%, что на 25,2 базисных пункта выше ставки, зарегистрированной в предыдущем месяце.

В июне средний непогашенный капитал по всем договорам вырос на 127 евро по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63 296 евро.

По договорам жилищного кредита, заключенным за последние три месяца, средний непогашенный основной долг составил 122 570 евро, что на 1495 евро меньше, чем в мае.