Португалия: половина компаний заявили, что могут не пережить кризис

Кризис, вызванный новым коронавирусом, серьезно ударил по среднему и малому бизнесу. Около половины португальских компаний сообщили, что без дополнительных финансовых мер поддержки от государства, они могут прекратить свою деятельность. Большинство таких фирм – компании, занимающиеся размещением туристов и работающие в сфере общественного питания. Еще 10% компаний сообщили, что без поддержки смогут удержаться на плаву лишь месяц. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE) и Банк Португалии со ссылкой на недавнее социальное исследование.

Специалистами были опрошены 4793 компаний в период с 6-го по 10-ое апреля. Согласно статистике, 82% компаний частично работают, еще 16% временно закрылись (в основном, это представители малого бизнеса). В сфере размещения и общественного питания закрылись 55% компаний. Несмотря на сложившуюся ситуацию, 90% фирм сообщили, что не будут поднимать цены на товары и услуги, а 7% заявили, что планируют снизить цены.

Больше всего сокращений по программе «временного увольнения» зарегистрировано в сфере общественного питания (90%). 84% опрошенных представителей компании заявили об отсутствии заказов и клиентов и снижении оборота.