Португалия: половина населения живет в 31 муниципалитете из 308

Четверг, 16 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: половина населения живет в 31 муниципалитете из 308

Национальный институт статистики подтверждает, что диспропорции в распределении населения по территории усилились.

Согласно предварительным данным переписи 2021 года, опубликованным 16 декабря Национальным институтом статистики (INE), около половины населения Португалии сосредоточено всего в 31 муниципалитете.

Дисбаланс в распределении населения по территории «стал более обостренным», отмечает INE.

Подчеркивается, что «демографическая эволюция последнего десятилетия на муниципальном уровне позволяет нам убедиться в том, что территории, расположенные во внутренних районах страны, теряют население, а муниципалитеты, регистрирующие рост населения, расположены преимущественно на побережье».

Кроме того, согласно данным, существует «концентрация» вокруг Лиссабона и в регионе Алгарве.

Таким образом, были подчеркнуты модели литорализации страны и движение по концентрации населения вблизи столицы - явления, которые усилились в последние десятилетия.

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