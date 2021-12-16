Португалия: половина населения живет в 31 муниципалитете из 308

Согласно предварительным данным переписи 2021 года, опубликованным 16 декабря Национальным институтом статистики (INE), около половины населения Португалии сосредоточено всего в 31 муниципалитете.

Дисбаланс в распределении населения по территории «стал более обостренным», отмечает INE.

Подчеркивается, что «демографическая эволюция последнего десятилетия на муниципальном уровне позволяет нам убедиться в том, что территории, расположенные во внутренних районах страны, теряют население, а муниципалитеты, регистрирующие рост населения, расположены преимущественно на побережье».

Кроме того, согласно данным, существует «концентрация» вокруг Лиссабона и в регионе Алгарве.

Таким образом, были подчеркнуты модели литорализации страны и движение по концентрации населения вблизи столицы - явления, которые усилились в последние десятилетия.