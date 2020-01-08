Португалия: половина жилья в центре Порту сдается туристам

Администрация муниципалитета Порту приняла решение приостановить на полгода регистрацию новых апартаментов, сдающихся в краткосрочную аренду. Все дело с том, что примерно половина всей жилой недвижимости центра и района Бонфим сдается туристам.

Порту с каждым годом становится все более популярным местом отдыха для самих португальцев и для иностранцев. Их привлекают достопримечательности, прекрасная кухня с преобладанием рыбных блюд, регулярные культурные мероприятия, отдых на пляжах, возможность продегустировать настоящий портвейн на его родине, пишет ТАСС.

Меры по ограничению регистрации новых объектов приняты на шесть месяцев, но есть исключения. Запрет не распространяется на пустовавшие три и более года здания и помещения, которые были отреставрированы в 2017-19 гг.