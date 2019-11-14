Португалия получает больше всего денежных переводов
Португалия получает больше денежных переводов от трудовых мигрантов, нежели любая другая страна ЕС.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные на этой
неделе. Всего португальцы, проживающие за рубежом, переслали в страну 3, 604 млрд.евро. По данным Евростата, денежные переводы, полученные Португалией, были получены мигрантами легальным путем и являются трудовыми доходам.
Второе место в таблице входящих денежных переводов занимает Румыния (2,977 миллиарда евро), третье - Польша (2,544 миллиарда евро).
Португалия также зафиксировала самый большой профицит денежных переводов среди 28 государств-членов - 3,071 млрд. евро. Румыния также занимает второе место в балансе денежных переводов, полученных и отправленных из страны с профицитом в размере 2,714 млрд евро, затем следует Польша (2,929 млрд. евро), в то время как у Франции имеет место самый большой дефицит (-10,524 млрд. евро), далее следуют Германия (-5,149 млрд. евро) и Соединенное Королевство (-4,660 млрд. евро), пишет ТАСС.