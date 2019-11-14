Португалия получает больше всего денежных переводов

Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные на этой

неделе. Всего португальцы, проживающие за рубежом, переслали в страну 3, 604 млрд.евро. По данным Евростата, денежные переводы, полученные Португалией, были получены мигрантами легальным путем и являются трудовыми доходам.

Второе место в таблице входящих денежных переводов занимает Румыния (2,977 миллиарда евро), третье - Польша (2,544 миллиарда евро).

Португалия также зафиксировала самый большой профицит денежных переводов среди 28 государств-членов - 3,071 млрд. евро. Румыния также занимает второе место в балансе денежных переводов, полученных и отправленных из страны с профицитом в размере 2,714 млрд евро, затем следует Польша (2,929 млрд. евро), в то время как у Франции имеет место самый большой дефицит (-10,524 млрд. евро), далее следуют Германия (-5,149 млрд. евро) и Соединенное Королевство (-4,660 млрд. евро), пишет ТАСС.