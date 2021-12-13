Португалия. Получил подарок? Заполни декларацию!

От этого освобождены подарки между супружеской парой, родителями и детьми, бабушками и дедушками и внуками.

Остальные, независимо от того, как они получат эту сумму - чеком, банковским переводом или физическими деньгами - должны задекларировать ее в финансах.

Это должно быть сделано до конца третьего месяца после получения пожертвования.

В рождественский сезон, когда многие из нас покупают подарки и делают пожертвования, важно помнить о том, что все денежные пожертвования на сумму более 500 евро подлежат уплате гербового сбора.

Если деньги поступают от людей, не состоящих в прямой линии родства, даже если они являются членами семьи, вам также придется заплатить гербовый сбор в размере 10%.

Например, если подарок составляет 1000 евро, с получателя помимо заполнения финансовой ведомости модели 1 взимается гербовый сбор в размере 100 евро.

Обратите внимание, что налоговые органы могут обнаруживать переводы при указанных условиях и налагать штраф, если получатель не предоставит эту информацию в финансовой отчетности. Штраф может варьироваться от 150 до 3750 евро.