Португалия получила 39 наград World Travel Awards

Торжественная церемония состоялась в прошлую субботу вечером на Мадейре.

Самым ярким событием стало завоевание Португалией титула «Лучший туристический маршрут Европы» третий год подряд. Алгарве получил награду Best Europe Beach Destination 2019, которую уже пять раз выигрывал: в 2012, 2013, 2015, 2016 и 2017 годах.

Алгарве также получил четыре другие награды в этом году на World Travel Awards Europe, при этом Quinta do Lago был признан лучшим пляжным курортом в Европе, пишет ТАСС.

Кроме того отель Conrad стал победителем в номинации «Лучший европейский роскошный курорт в стиле жизни», Vila Vita Parc в Лагоа снова стала лучшим роскошным отелем и виллой в Европе, а пляжный клуб Dunas Douradas был выбран в качестве лучшего европейского курортного комплекса вилл 2019 года.