Португалия получила 431 Голубой флаг

Четверг, 28 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия получила 431 Голубой флаг

По сравнению с 2021 годом еще 21 пляж, еще две пристани для яхт и еще девять лодок для экотуризма отмечены Голубым флагом.

Это на 32 больше, чем в 2021 году, при этом количество речных пляжей, отмеченных наградой, увеличилось, сообщила Associação Bandeira Azul Europa (EBAE).

Объявление было сделано в Центре экологической интерпретации Педра-ду-Сал, в Кашкайше президентом ассоциации Жузе Арчером.

«Спустя 35 лет после того, как был поднят первый Голубой флаг, именно в муниципалитете Кашкайш, где мы находимся, мы объявили о присуждении Голубых флагов на 2022 год 393 пляжам, 18 пристаням для яхт и 20 экотуристическим судам, в общей сложности 431 вручены голубые флаги», - сказал он.

В этом году еще раз был отмечен «непрерывный и безопасный рост речных пляжей», что, по словам ответственных за программу, «демонстрирует приверженность промоутеров качеству этих мест для купания и прилегающих территорий».

Официальная церемония поднятия первого Голубого флага на прибрежном пляже в этом году состоится 9 июня на пляже Фигейринья в Сетубале.

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