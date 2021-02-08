Португалия получила первую партию вакцин AstraZeneca

Власти ожидают получить в этом полугодии в общей сложности 3,2 миллиона доз.

«После выполнения обычных процедур проверки мы проинформированы о прибытии 7 февраля в Португалию партии из 43 200 вакцин от AstraZeneca», - говорится в кратком заявлении целевой группы, направленном в Lusa.

Эффективность вакцины AstraZeneca, разработанной учеными Оксфордского университета для людей в возрасте старше 65 лет, до сих пор неизвестна, поэтому в конце января Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило ее использование, но предоставило каждой стране право решать, кто ее будет принимать.

Некоторые страны Европейского Союза решили применять ее только для возрастных групп до 65 лет. В Португалии пока неизвестно, какие правила установят органы здравоохранения.