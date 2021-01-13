Португалия получила первые 8400 доз вакцины Moderna

Среда, 13 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия получила первые 8400 доз вакцины Moderna

Ожидается, что в январе страна получит 19 400 доз.

Португалия получила первые 8400 доз вакцины против Covid-19, произведенных американской биотехнологической компанией Moderna, сообщило Министерство здравоохранения.

«Португалия должна получить 19 400 доз в течение января, что позволит сделать прививки 9700 человек, поскольку это многодозовая вакцина», - добавляет министерство в заявлении, опубликованном на портале SNS.

«Транш вакцины, который сейчас поступает в нашу страну, будет в основном предоставлен приоритетным медицинским работникам из частных больниц, которые сотрудничают с Национальной службой здравоохранения (SNS) в лечении и реагировании на пациентов Covid», - говорится в заявлении.

По данным Министерства здравоохранения, «вакцинация против Covid-19 в Португалии продолжается в соответствии с планом».

Уже вакцинировано более 75 тысяч человек , в том числе специалисты из Национальной службы здравоохранения, специалисты из госпиталя вооруженных сил, специалисты из Национального института неотложной медицинской помощи, а также специалисты и жители домов для престарелых и отделений длительного ухода.

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