Португалия получила премию за «доступный туризм»

Как пояснили в Минэкономики страны изданию News Online, Португалия является единственной страной, получившей это отличие за организацию доступного туризма для инвалидов. Награда впервые присуждается в этом году UNWTO совместно с Фондом ONCE, пишет tourprom.ru.

Согласно оценкам UNWTO, только в Европе насчитывается 90 млн туристов с «особыми потребностями в мобильности». Соответственно, Португалия планирует продвигать себя как «лидера в доступности». «Правительство предприняло шаги по превращению Португалии в действительно инклюзивную страну. Обратного пути нет», - сказала госсекретарь по вопросам людей с ограниченными возможностями Ана София Антунес.

Так, в Португалии еще в 2016 году была запущена программа «Все для всех» с целью расширения возможностей португальского туризма и создания доступных маршрутов по всей стране. Согласно данным Министерства экономики, на данный момент поддержано 116 проектов, что составляет инвестиции в 20 миллионов евро и поддержку в размере 14 миллионов евро.