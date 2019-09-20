Португалия получила премию за «доступный туризм»

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия получила премию за «доступный туризм»

Первой страной, получившей от UNWTO награду под названием «Доступное направление туризма», стала Португалия.

Как пояснили в Минэкономики страны изданию News Online, Португалия является единственной страной, получившей это отличие за организацию доступного туризма для инвалидов. Награда впервые присуждается в этом году UNWTO совместно с Фондом ONCE, пишет tourprom.ru.

Согласно оценкам UNWTO, только в Европе насчитывается 90 млн туристов с «особыми потребностями в мобильности». Соответственно, Португалия планирует продвигать себя как «лидера в доступности». «Правительство предприняло шаги по превращению Португалии в действительно инклюзивную страну. Обратного пути нет», - сказала госсекретарь по вопросам людей с ограниченными возможностями Ана София Антунес.

Так, в Португалии еще в 2016 году была запущена программа «Все для всех» с целью расширения возможностей португальского туризма и создания доступных маршрутов по всей стране. Согласно данным Министерства экономики, на данный момент поддержано 116 проектов, что составляет инвестиции в 20 миллионов евро и поддержку в размере 14 миллионов евро.

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