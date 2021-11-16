Португалия получила рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Вторник, 16 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия получила рейтинг BBB со стабильным прогнозом

Поскольку меры поддержки, связанные с пандемией, постепенно отменяются, бюджету не грозят краткосрочные риски.

Рейтинговое агентство Fitch 12 ноября подтвердило рейтинг Португалии на уровне BBB, при инвестиционном уровне со стабильным прогнозом, без учета краткосрочных рисков, связанных с опережением государственного бюджета, но с учетом неопределенности после 2022 года

«Отметим, что выборы создают некоторую неопределенность в отношении направления налогово-бюджетной политики после 2022 года», - говорится в опубликованном сообщении Fitch.

Агентство США заявляет, что рейтинг Португалии BBB является результатом баланса между «ее институциональными преимуществами, сильными показателями корпоративного управления и более высоким доходом на душу населения, чем у сопоставимых стран в категории BBB» и «высоким государственным долгом и слабым внешним финансированием».

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