Португалия: получили письмо для переписи? Можно начинать отвечать

Крупнейшая национальная статистическая операция началась. Счетчики рассылали письма с кодами для ответа на перепись 2021 года, и если вы уже получили конверт, можете начать отвечать с 19 апреля.

В письмах указаны коды для ответа на перепись 2021 года через Интернет. Просто войдите на страницу регистрации, введите код и пароль, указанные в письме от Национального статистического института (INE), ответьте на вопросы и, когда вы закончите, выберите «Отправить».

Не обязательно отвечать сразу на все вопросы. Если вы сделаете перерыв, приложение автоматически сохранит всю информацию, записанную к этому моменту. Обратите внимание, что вы не можете изменить ответы после того, как они были отправлены, и если хотите изменить уже отправленные данные, вы должны «связаться с счетчиком, ответственным за район вашего проживания, и заполнить бумажную анкету с информацией для исправления», - говорит INE.

После заполнения и доставки электронной анкеты вы получите сообщение в системе с подтверждением доставки, которое вы должны сохранить в качестве подтверждения ответа. Помните, что ответ является обязательным, и если вы не ответите, вас могут оштрафовать.

Ответ на перепись нужно дать до 3 мая. Для тех, кто не может ответить через Интернет, есть другие способы участия: телефон, электронные счетчики в местных мэриях и ​​самостоятельное заполнение бумажных вопросников, доставленных счетчиками.

Если вы получили два письма, вы должны ввести коды для каждого из них, проверить адрес и ответить в зависимости от места проживания.