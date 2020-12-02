Португалия получит помощь: 750 млн евро от Еврокомиссии

Среда, 02 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия получит помощь: 750 млн евро от Еврокомиссии

Эти средства будут направлены на поддержку микро- и малых компаний.

Европейская комиссия считает эту меру необходимой, адекватной и соразмерной.

Государственная помощь португальским компаниям в форме прямых грантов соответствует требованиям Европейской комиссии в отношении государственной поддержки в связи с пандемией Covid-19.

В рамках программ Apoiar.pt и Apoiar Restauração, уже запущенных правительством Португалии, предусматривается глобальная сумма в 750 миллионов евро в виде безвозвратных субсидий для микро- и малых компаний.

Эта мера распространяется на компании, у которых потери по счетам превышают 25%, зарегистрированные в первые девять месяцев 2020 года, и чья налоговая ситуация урегулирована.

Сумма помощи одной компании не может превышать 800 тысяч евро.

Программа Apoiar.PT будет «открыта для микро- и малых компаний, занимающихся исключительно коммерцией и услугами, доступными для потребителей, культурной или туристической деятельностью, гостиничным бизнесом и услугами по предоставлению продуктов питания и напитков», в то время как Apoiar Restauração нацелен на «микро-, малые и средние компании, которые развивают деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков».

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