Португалия: полумарафон «Douro Vinhateiro»

Полумарафон «Алту Доуру Виньятейру» («Верховья винного региона Доуру») протяжённостью 21 км стартует от плотины Багауште в муниципалитете Армамар и финиширует на Авениде Доуру в городке Пезу-да-Регуа. Всё время участники бегут рядом с рекой Доуру в окружении захватывающих дух пейзажей. Состязание завоёвывает всё большее признание как в стране, так и за рубежом, и в нём принимают участие тысячи бегунов из разных стран.

Помимо полумарафона есть и другие мероприятия, которые способствуют тому, чтобы ваше пребывание стало незабываемым, как, например, концерты, выставки, дегустации вин. Недаром это самый первый демаркированный регион мира, классифицированный ЮНЕСКО как всемирное наследие.

Время проведения: 26 мая

Место проведения: Douro