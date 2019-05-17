Португалия: полумарафон «Douro Vinhateiro»

Пятница, 17 Май 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: полумарафон «Douro Vinhateiro»

В мае приезжайте в регион Доуру и примите участие в одном из красивейших забегов мира!

Полумарафон «Алту Доуру Виньятейру» («Верховья винного региона Доуру») протяжённостью 21 км стартует от плотины Багауште в муниципалитете Армамар и финиширует на Авениде Доуру в городке Пезу-да-Регуа. Всё время участники бегут рядом с рекой Доуру в окружении захватывающих дух пейзажей. Состязание завоёвывает всё большее признание как в стране, так и за рубежом, и в нём принимают участие тысячи бегунов из разных стран.

Помимо полумарафона есть и другие мероприятия, которые способствуют тому, чтобы ваше пребывание стало незабываемым, как, например, концерты, выставки, дегустации вин. Недаром это самый первый демаркированный регион мира, классифицированный ЮНЕСКО как всемирное наследие.

Время проведения: 26 мая

Место проведения: Douro

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