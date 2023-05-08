Португалия: помощь беженцам в поиске жилья

Основная цель заключается в заключении договоров аренды на срок не менее одного года между семьями беженцев и домовладельцами при поддержке Службы иезуитов по делам беженцев (JSR).

Служба иезуитов для беженцев (JRS) и Платформа поддержки беженцев (PAR) запустили онлайн-платформу, чтобы помочь беженцам найти доступное жилье.

Эта сеть финансируется в рамках проекта, одобренного FAMI (Фонд убежища, миграции и интеграции). Только в прошлом году Португалия приняла более 50 000 украинцев.

«Для беженцев дом означает гораздо больше, чем просто четыре стены: он представляет собой возможность для нового начала и стабильности, к которой они так стремятся, после всего, через что они прошли в своих странах происхождения, и всех зверств, с которыми они столкнулись в своем доме. Нам нужна помощь каждого, особенно домовладельцев, чтобы беженцы могли реализовать свои жизненные проекты в Португалии и обрести искомое счастье», - говорится в заявлении Андре Коста Жоржи, директора JRS Portugal и координатора Платформы поддержки беженцев.

Сеть стремится преодолеть разрыв между семьями, ищущими убежища в деревне, и людьми, которые арендуют жилье по доступным ценам.

«Основная цель заключается в заключении договоров аренды на срок не менее одного года между семьями беженцев и арендодателями при поддержке JRS», - сообщается в пресс-релизе.

«Те, кто заинтересован в том, чтобы стать частью этой сети, могут заполнить онлайн- форму, указать характеристики имеющейся у них недвижимости, а также условия аренды», - говорится в сообщении.