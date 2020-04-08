Португалия: помощь самозанятым работникам - расширяется

Ввиду многочисленных жалоб со стороны самих работников, ассоциаций и профсоюзов правительство пересмотрело первоначально принятую меру, а именно чрезвычайную финансовую поддержку в связи с сокращением экономической деятельности (apoio extraordinário por redução de atividade), предоставляемую самозанятым работникам, более известным как trabalhadores a recibos verdes.

При этом, на самом деле, речь шла не о «сокращении», а о «полном прекращении» деятельности, ибо для доступа к помощи «самозанятые работники должны находиться в подтвержденной ситуации ПОЛНОГО прекращения своей деятельности или деятельности соответствующего сектора в результате пандемии COVID-19», подразумевающей выставление счетов-фактур «по нулям». Те же, кто столкнулся только с сокращением, оставались за бортом данной меры. Теперь правительство решило восполнить этот пробел, и соответствующий Декрет-закон уже ожидает промульгации.

«Полное прекращение» деятельности - не обязательно

Как заявила министр труда, солидарности и социального страхования Ана Мендеш Годинью, теперь чтобы получить доступ к финансовой поддержке, работнику достаточно зафиксировать падение выручки, как минимум, на 40% по сравнению с 30 днями, предшествующими запросу, либо с аналогичным периодом (месяц) прошлого года.

Две шкалы выплат

Кроме того, если раньше существовала только одна шкала финансовой поддержки, одинаковая для всех, то теперь их будет две, в зависимости от суммы дохода работника, зарегистрированного в качестве базового для выплаты отчислений в SS (base de incidência contributiva):

- первая шкала - для тех, у кого base de incidência contributiva составляет до 1,5 IAS (658,25 евро); эти работники смогут получить максимум 438,81 евро в месяц (эквивалентно 1 IAS);

- вторая шкала - для тех, у кого base de incidência contributiva превышает 1,5 IAS; эти работники смогут получить 2/3 своего дохода с лимитом в одну национальную минимальную заработную плату (635 евро).

Для расчета сумм будут также использоваться взносы в SS в течение, как минимум, 6 месяцев, в общей сложности, на протяжении последнего года деятельности. Напомним, что ранее требовалось обязательно иметь взносы в SS в течение, как минимум, 3 месяцев подряд на протяжении последних 12 месяцев.

«Новичкам» - не положено

Ожидаемая плохая новость состоит в том, что, как подтвердила Ана Мендеш Годинью, самозанятым работникам, которые начали деятельность менее 12 месяцев назад и воспользовались периодом освобождения от взносов в SS, поддержка не положена.

Вместе с тем, те, кто возобновил деятельность менее 12 месяцев назад и, следовательно, уже не освобожден от взносов в SS, могут рассчитывать на поддержку исходя из среднего значения base de incidência contributiva за этот период.

Поддержка для sócios-gerentes

Режим финансовой помощи, аналогичный тому, которым охвачены самозанятые работники, теперь будет применяться к 74 тысячам управляющих учредителей (sócios-gerentes) микропредприятий, у которых нет сотрудников, работающих по найму (trabalhadores por conta de outrem) - это так называемые empresários em nome individual - индивидуальные предприниматели. До сих пор эта категория не имела гарантированной поддержки. В качестве ограничения для получения помощи - годовой оборот этих предпринимателей в последнем году не должен превышать 60 тыс. евро.

В свою очередь, sócios-gerentes, имеющие работников по найму, могут отправить их всех в режим lay-off, гарантируя им выплату, как минимум, 2/3 зарплаты (при этом большая часть выплачивается за счет SS). Если по окончании lay-off рабочие места будут сохранены, работодатель получит минимульную зарплату за каждое сохраненное место.

Пособие по безработице

Помощник госсекретаря премьер-министра Тиагу Антунеш в заявлении агентству Lusa подчеркнул, что «у самозанятого работника, помимо чрезвычайного режима, всегда есть возможность прибегнуть к пособию по безработице, когда более 50% его деятельности предоставляется одной и той же организации».