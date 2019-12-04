Португалия: Помпео и Нетаньяху поведут переговоры в Лиссабоне

Об этом 4 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, госсекретарь США пробудет в столице Португалии с 4 по 5 декабря, и помимо встречи с Нетаньяху у него запланированы переговоры с премьер-министром Португалии Антонио Кошту и португальским министром иностранных дел Аугушту Сантушем Сильвой, пишет regnum.ru.