Португалия: Помпео и Нетаньяху поведут переговоры в Лиссабоне

Среда, 04 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: Помпео и Нетаньяху поведут переговоры в Лиссабоне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут 4 декабря встречу в Лиссабоне.

Об этом 4 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, госсекретарь США пробудет в столице Португалии с 4 по 5 декабря, и помимо встречи с Нетаньяху у него запланированы переговоры с премьер-министром Португалии Антонио Кошту и португальским министром иностранных дел Аугушту Сантушем Сильвой, пишет regnum.ru.

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