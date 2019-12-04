Португалия: Помпео и Нетаньяху поведут переговоры в Лиссабоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут 4 декабря встречу в Лиссабоне.
Об этом 4 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, госсекретарь США пробудет в столице Португалии с 4 по 5 декабря, и помимо встречи с Нетаньяху у него запланированы переговоры с премьер-министром Португалии Антонио Кошту и португальским министром иностранных дел Аугушту Сантушем Сильвой, пишет regnum.ru.