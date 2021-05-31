Португалия: Понта-Делгада может стать культурной столицы Европы

Проект под девизом «наша природа - это люди» призывает к развитию, основанному на местной культуре, и охватывает целый архипелаг, не ограничиваясь одним городом.

Мэр Понта-Делгады Мария Жузе Лемуш Дуарте видит в этом «преобразующий проект, который будет разработан в ближайшие шесть лет» и «возможность усилить центральную роль культуры в развитии муниципалитета и каждого из регионов острова».

Писатель Онесимо Теотониу Алмейда, председатель комитета «Азорские острова 2027», подчеркнул, что «Понта-Делгада не побеждает изолированно в этом процессе», все делается в партнерстве с другими городами и штаб-квартирами советов Азорских островов.

«У нас никогда не было недостатка в европейской культуре за все шесть веков существования. Все, что остается сейчас, - это превратить Понта-Делгаду в европейскую культурную столицу», - считает Онесимо Теотониу Алмейда.

В конце ноября 2020 года Португалия обнародовала приглашение для городов подать заявку на получение статуса культурной столицы Европы в 2027 году. Прием заявок открыт до 23 ноября 2021 года.

Бюджет культурной столицы Европы 2027 года составляет 25 миллионов евро.

Авейру, Брага, Коимбра, Эвора, Фару, Фуншал, Лейрия, Гуарда, Оэйраш и Виана-ду-Каштелу также заявили о своем намерении стать культурной столицей Европы 2027 года.

Окончательное решение о городе-победителе будет принято в 2023 году жюри в составе 12 экспертов, в том числе 10, назначенных учреждениями Европейского Союза, и двух - правительством Португалии.