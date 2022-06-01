Португалия. Попасть на Берленгаш можно только по разрешению

Среда, 01 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия. Попасть на Берленгаш можно только по разрешению

Помимо уплаты туристического налога в размере трех евро, посетители должны будут заранее запросить разрешение на доступ к острову.

Новое ограничение вступает в силу 1 июня.

Чтобы получить доступ на острова Берленгаш, вам нужно будет разместить запрос на платформе BerlengasPass. Необходимо предоставить некоторые личные и идентификационные данные.

С этой платформы также можно оплатить сбор за доступ и пребывание на острове, стоимость которого составляет три евро.

Острова Берленгаш в округе Лейрия имеет дневной лимит в 550 одновременных посетителей, чтобы свести к минимуму воздействия туризма на уязвимые виды и естественную среду обитания, и с учетом небольшого размера суши архипелага.

Исследование, проведенное Universidade Nova de Lisboa, показало, что более 65 650 человек ежегодно посещают острова Берленгаш, из которых 43 250 человек - в летние месяцы.

Архипелаг в районе Лейрия был классифицирован ЮНЕСКО в 2011 году как Всемирный биосферный заповедник, имеет статус природного заповедника с 1981 года, является объектом сети Natura 2000 с 1997 года. и был классифицирован как зона особой охраны диких птиц в 1999 году.

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