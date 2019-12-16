Португалия пополнила список ЮНЕСКО

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалия пополнила список ЮНЕСКО

В списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО – пополнение.

В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены португальский карнавал в Поденсе, праздник целестинского прощения (Италия) и навыки игры на ирландской арфе, сообщает РИА Новости.

Также в список попал тайский массаж.

Нематериальное культурное наследие, которое также называют «живым наследием», включает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, передаваемые общинами из поколения в поколение.

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