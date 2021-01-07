Португалия: поправки к Правилам дорожного движения вступают в силу

Размер штрафов за использование мобильного телефона увеличится вдвое и составит от 250 до 1250 евро плюс потеря трех баллов на водительских правах.

Накануне вступления в силу Декрета-закона 102-B/2020 Национальное управление безопасности дорожного движения (ANSR) заявило, что целью новых правил является повышение безопасности дорожного движения и принятие мер по сокращению бюрократии.

В числе многочисленных новых пунктов, поправки закрепляют запрет на парковку и ночевку в автодомах за пределами разрешенных мест.

Становится возможным представить документы, удостоверяющие личность, проверяющим субъектам через идентификатор приложения gov.pt .

Новые меры также охватывают электрические скутера, которые становятся эквивалентны велосипедам, если они развивают максимальную скорость до 25 километров в час или имеют максимальную непрерывную мощность до 0,25 кВт.

Те, кто развивает скорость выше этих ограничений, не могут перемещаться по велосипедным дорожкам и подлежат штрафу в размере от 60 до 300 евро.



27 ноября 2020 Совет министров утвердил изменения в дорожном кодексе, которые вступают в силу 8 января 2021 года.