Португалия: популяция дельфинов устья Саду уникальна

Понедельник, 05 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: популяция дельфинов устья Саду уникальна

Полуостров Троя в муниципалитете Грандола становится все более популярным местом отдыха для португальцев и иностранцев.

Возможность увидеть дельфинов - одна из главных достопримечательностей в этом районе, однако туристы должны принять некоторые меры предосторожности.

Институт охраны природы (ICNF) и Troia Natura разработали кодекс поведения, которого необходимо придерживаться, чтобы не разрушать среду обитания этих животных.

Очень важно не кормить животных, не провоцировать разделение группы и не преследовать дельфинов, когда они уплывают.

По словам Софии Соуза из ICNF, «в устье Саду постоянно проживает популяция дельфинов-афалин. Это уникальное для Португалии явление, в Европе подобных дельфиньих стай всего три. Важность португальской группы в том, что дельфины живут в устье Саду постоянно, уже на протяжении многих лет».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)