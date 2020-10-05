Португалия: популяция дельфинов устья Саду уникальна

Возможность увидеть дельфинов - одна из главных достопримечательностей в этом районе, однако туристы должны принять некоторые меры предосторожности.

Институт охраны природы (ICNF) и Troia Natura разработали кодекс поведения, которого необходимо придерживаться, чтобы не разрушать среду обитания этих животных.

Очень важно не кормить животных, не провоцировать разделение группы и не преследовать дельфинов, когда они уплывают.

По словам Софии Соуза из ICNF, «в устье Саду постоянно проживает популяция дельфинов-афалин. Это уникальное для Португалии явление, в Европе подобных дельфиньих стай всего три. Важность португальской группы в том, что дельфины живут в устье Саду постоянно, уже на протяжении многих лет».