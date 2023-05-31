Португалия: пора платить за фасовочные пакеты

Среда, 31 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: пора платить за фасовочные пакеты

Сверхлегкие полиэтиленовые пакеты для хлеба, фруктов и овощей станут платными в супермаркетах.

Закон, запрещающий использование этих фасовочных пакетов, должен был вступить в силу 1 июля, но правительство предпочло изменить правило и продолжить взимание платы.

Сверхлегкие пластиковые пакеты, которые используются для хлеба, фруктов и овощей, теперь будут оплачивать покупатели в супермаркетах, продуктовых магазинах и других коммерческих организациях.

«В будущем предпочтение следует отдавать использованию фирменных пакетов или многоразовых альтернатив. За использование очень легких пакетов взимается сбор, аналогичный взносу за легкие полиэтиленовые пакеты», - пояснили в Министерстве окружающей среды и климатических действий (MAAC).

Это изменение, по мнению правительства, соответствует европейским стандартам.

Однако министерство, курируемое Дуарте Кордейро, пока не сообщило, какая сумма будет взиматься за один пакет и когда правило вступит в силу.

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