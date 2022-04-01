Португалия: пора подавать налоговую декларацию

Прием годового отчета IRS продлится до 30 июня, при этом около трех миллионов налогоплательщиков могут сделать это, используя автоматические функции.

Чтобы подать налоговую декларацию IRS, налогоплательщики должны иметь пароль для доступа к финансовому порталу.

Причина в том, что декларация может быть представлена только в электронном виде.

Налогоплательщики, испытывающие большие трудности с доступом в Интернет, могут прибегнуть к цифровой помощи в 1159 Lojas e Espaços do Cidadão и приходских советах.

Также можно записаться на прием в налоговую инспекцию, используя одно из 200 тысяч мест, доступных для этой цели в апреле.