Португалия: пора вакцинировать мигрантов

Мигрантам нужно только «иметь действующий документ, позволяющий их идентифицировать».

6 сентября рабочая группа по вакцинации против Covid-19 призвала всех мигрантов, которые еще не были вакцинированы, сделать это, независимо от легализации их статуса пребывания в Португалии.

В заявлении группы, которая координирует процесс вакцинации, объясняется, что для получения доступа к вакцине мигрантам необходимо только «иметь действующий документ, позволяющий их идентифицировать».

«Все центры вакцинации работают в режиме «открытых дверей», без ограничений по месту жительства. На данном этапе часы работы в режиме «День открытых дверей» совпадают с часами работы соответствующих центров вакцинации», - сообщила рабочая группа.

Согласно заявлению, «эта возможность проистекает из очень позитивного процесса вакцинации против Covid-19 в Португалии, что приводит к большей доступности в различных открытых центрах вакцинации».