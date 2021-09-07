Португалия: пора вакцинировать мигрантов

Вторник, 07 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: пора вакцинировать мигрантов

Рабочая группа призывает к вакцинации всех мигрантов, легализованных или нет.

Мигрантам нужно только «иметь действующий документ, позволяющий их идентифицировать».

6 сентября рабочая группа по вакцинации против Covid-19 призвала всех мигрантов, которые еще не были вакцинированы, сделать это, независимо от легализации их статуса пребывания в Португалии.

В заявлении группы, которая координирует процесс вакцинации, объясняется, что для получения доступа к вакцине мигрантам необходимо только «иметь действующий документ, позволяющий их идентифицировать».

«Все центры вакцинации работают в режиме «открытых дверей», без ограничений по месту жительства. На данном этапе часы работы в режиме «День открытых дверей» совпадают с часами работы соответствующих центров вакцинации», - сообщила рабочая группа.

Согласно заявлению, «эта возможность проистекает из очень позитивного процесса вакцинации против Covid-19 в Португалии, что приводит к большей доступности в различных открытых центрах вакцинации».

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