Португалия: пора вакцинировать мигрантов
Рабочая группа призывает к вакцинации всех мигрантов, легализованных или нет.
Мигрантам нужно только «иметь действующий документ, позволяющий их идентифицировать».
6 сентября рабочая группа по вакцинации против Covid-19 призвала всех мигрантов, которые еще не были вакцинированы, сделать это, независимо от легализации их статуса пребывания в Португалии.
В заявлении группы, которая координирует процесс вакцинации, объясняется, что для получения доступа к вакцине мигрантам необходимо только «иметь действующий документ, позволяющий их идентифицировать».
«Все центры вакцинации работают в режиме «открытых дверей», без ограничений по месту жительства. На данном этапе часы работы в режиме «День открытых дверей» совпадают с часами работы соответствующих центров вакцинации», - сообщила рабочая группа.
Согласно заявлению, «эта возможность проистекает из очень позитивного процесса вакцинации против Covid-19 в Португалии, что приводит к большей доступности в различных открытых центрах вакцинации».