Португалия: порт Лиссабона вырос на 6,3 процента

Понедельник, 07 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: порт Лиссабона вырос на 6,3 процента

Одним из основных факторов является 10-процентный рост количества судов, заходящих в порт Лиссабона.

Согласно заявлению, опубликованному 7 августа, порт Лиссабона за первые шесть месяцев этого года обработал 5,5 млн тонн, что на 6,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным порта Лиссабона, в первой половине 2023 года одним из основных моментов является 10-процентный рост количества судов, заходящих в порт Лиссабона: 1086, из которых 827 грузовых.

Столичный порт также отметил «рост твердых и жидких грузов с увеличением на 5% и 18,2% соответственно по сравнению с первым полугодием 2022 года».

Рост наливных грузов связан с хорошей работой жидкостного терминала Баррейру - Alkion, который начал перевозить больше грузов в Испанию, в основном аммиака.

С другой стороны, в период с января по июнь этого года контейнерные грузоперевозки достигли 1,6 млн тонн, что представляет собой рост более чем на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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