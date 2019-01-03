Португалия: "Портимоненси" победил "Бенфику" благодаря двум автоголам

Производство бананов на Мадейре в 2018 году не превысило 17 тыс. тонн.

Испания – вторая по безопасности страна Европейского союза

В Испании в шесть раз меньше вероятность быть убитым, чем в Литве и таких странах, как Бельгия или Финляндия.

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