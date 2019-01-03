Португалия: "Портимоненси" победил "Бенфику" благодаря двум автоголам
Портимоненси" нанес поражение лиссабонской "Бенфике" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в среду в городе Портиман, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба гола в свои ворота отправили футболисты проигравшей команды Рубен Диаш (12-я минута) и Жардел (38). На 72-й минуте "Бенфика" осталась вдесятером после удаления Жонаса, пишет РИА Новости.
Столичная команда (32 очка) занимает третье место в турнирной таблице, "Портимоненси" (23) идет седьмым.