Португалия: "Портимоненси" победил "Бенфику" благодаря двум автоголам

Четверг, 03 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия:

Портимоненси" нанес поражение лиссабонской "Бенфике" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, состоявшаяся в среду в городе Портиман, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба гола в свои ворота отправили футболисты проигравшей команды Рубен Диаш (12-я минута) и Жардел (38). На 72-й минуте "Бенфика" осталась вдесятером после удаления Жонаса, пишет РИА Новости.

Столичная команда (32 очка) занимает третье место в турнирной таблице, "Портимоненси" (23) идет седьмым.

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