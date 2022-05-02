Португалия: портрет среднего работающего португальца

По данным Национального статистического института (INE), в 2021 году занятое население достигло 4,81 миллиона человек.

Это означает рост на 2,7% по сравнению с предыдущим годом, при этом рынок увеличился на 128 600 человек.

Среди них большинство (2,42 миллиона) составляют мужчины, и эта тенденция наблюдается уже давно, а 2,38 миллиона - женщины.

По возрасту более 2,5 миллионов португальских рабочих находятся в возрасте от 35 до 54 лет, и этот диапазон составляет 53% от общего числа.

Молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет составляют 5% работающих, а лица в возрасте от 25 до 34 лет - почти пятую часть от общего числа (18,4%).

Что касается школьного образования, то наиболее частым является базовое образование (9 классов), на которое приходится более трети работающих. Вторая по величине доля - люди с высшим образованием (1,6 миллиона).

INE также располагает данными об осуществляемой деятельности: 72% из португальцев работают в сфере услуг. В промышленности, строительстве, энергетике и водном хозяйстве работает 1,18 млн. рабочих (24%), а в сельском хозяйстве, животноводстве, охоте, лесном хозяйстве и рыболовстве занято лишь 130,6 тыс. человек.