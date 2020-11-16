Португалия: Порту, Брага и Агуеда - ведущие экологические города

Понедельник, 16 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: Порту, Брага и Агуеда - ведущие экологические города

Порту, Брага и Агуеда входят в число 88 городов мира, которые считаются лидерами в области охраны окружающей среды.

Исследования проводились Carbon Disclosure Project (CDP) - некоммерческой организацией, которая поддерживает инвесторов, компании, города и регионы в управлении воздействием на окружающую среду.

CDP финансируется Европейским Союзом. В 2020 году более 9600 компаний опубликовали экологические данные через CDP.

Согласно озвученным результатам, в Дании больше всего городов с наилучшим результатом (шесть), следом идет Швеция (пять), Финляндия (четыре), а затем идут Испания и Португалия, с тремя городами каждая.

Лучшие результаты помещают города в так называемый список «класса А», признавая их усилия по сокращению выбросов парниковых газов и созданию устойчивости к воздействиям изменения климата.

В прошлом году португальскими городами «класса А» были названы Лиссабон, Синтра и Гимарайнш.

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