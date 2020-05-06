Португалия: «Порту» и «Бенфика» возобновили тренировки

Россиянин Федор Смолов, кстати, уже прилетел в расположение испанской «Сельты».

Игроки португальских клубов готовятся к возобновлению высшей лиги. Первые матчи должны пройти 30 мая. Без зрителей. Но это спасет местные команды от финансового кризиса. Пока же футболистам разрешили заниматься на базе с соблюдением всех санитарных правил. Маски снимают только на поле и близко друг к другу не подходят. Играют в пас и разминают мышцы после домашнего карантина, пишет mir24.tv.

А на знаменитые португальские пляжи вернулись серферы. Загорать и просто нежиться на солнышке там еще нельзя, но водные виды спорта в стране уже разрешили.

На доске, да по волнам – пожалуйста, но с некоторыми рекомендациями. Люди держатся на расстоянии друг от друга и даже в очереди в душ стараются отойти подальше. Ну а вообще, раздолье. Жалеют только, что туристов нет, можно было бы эффектно оседлать волну и заодно покорить чье-нибудь сердце.

Итальянский велосипедист Умберто Маренго взял свой велосипед и совместил приятное с полезным. Теперь он развозит мороженое жителям своей коммуны.

Каждый день Маренго надевает маску и перчатки, берет рюкзак и садится на велосипед, чтобы доставить лакомство тем, кто не может выйти из дома. Люди удивлены, никто ведь не ожидает, что местная знаменитость постучит в их дверь. А заодно гонщик поддерживает свою физическую форму.

Север Италии – один из наиболее пострадавших от коронавируса регионов. Но благодаря карантину опасное заболевание отступает.