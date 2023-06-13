Португалия: Порту и Гайя хотят стать мировой спортивной столицей

Вторник, 13 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: Порту и Гайя хотят стать мировой спортивной столицей

Порту и Гайя выдвигают совместную кандидатуру на звание мировой столицы спорта в 2027 году.

Они имеют долгую историю в этой области и уже поддерживают 20 000 спортсменов федерации.

Города-соседи являются сценой для спортивных мероприятий международного масштаба и имеют политику поощрения спорта, обширную сеть оборудования, различные программы развития спорта, а также поддержку более 20 000 спортсменов.

Этого более чем достаточно для того, чтобы городские советы Порту и Вила-Нова-де-Гайя представили Ассоциации европейских столиц и городов спорта (ACES Europa) совместную кандидатуру на звание Мировой столицы спорта в 2027 году.

Обе палаты утверждают, что за последние годы они приобрели опыт и знания в области организации крупных мероприятий.

Они проводили чемпионат мира Red Bull Air Race с более чем 850 000 зрителей, чемпионат мира по моторным лодкам F1, ралли Португалии WRC. Porto Super Special Stage - 80 000 зрителей.

Здесь же прошли финал четырех Лиги Наций, финал Лиги чемпионов, международные турниры по гандболу, таких как чемпионат Европы по гандболу среди юношей до 20 лет, и многие другие знаковые спортивные события.

Муниципалитеты также отмечают в качестве преимуществ этого партнерства высокую оценку спортивных тренировок и инвестиции в обучение детей и молодежи, а также поощрение физической активности во всех возрастных группах.

«В этих двух муниципалитетах территориальная сплоченность, инклюзивность, воспитание гражданственности и разработка политики устойчивого развития тесно связаны с продвижением спорта в его самом широком смысле», - подчеркивается в заявлении.

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