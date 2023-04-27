Португалия: Порту инвестирует 10 млн евро в декарбонизацию

Более шести миллионов будет выделено на решения, в основном электрические, для поддержки деятельности по уборке общественных мест, а именно на сканирующее оборудование, которое обеспечит этой сфере большую эффективность.

Что касается сбора отходов, то сумма на модернизацию автопарка превышает три миллиона евро.

Эти инвестиции представляют собой сильную поддержку по улучшению качества жизни жителей Порту и следуют за обязательствами местного муниципалитета.

Инициативы, единодушно поддержанные всеми политическими силами, являются частью стратегии декарбонизации деятельности Porto Ambiente в соответствии с целями углеродной нейтральности, рекомендованными Климатическим пактом Порту.

Инициатива, публично запущенная в сентябре 2022 года, уже объединяет более 300 подписчиков, включая представителей гражданского общества, организаций, компаний и учреждений, выступающих за углеродную нейтральность города к 2030 году.