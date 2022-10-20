Португалия: Порту инвестирует в произведения искусства

Четверг, 20 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Порту инвестирует в произведения искусства

Городской совет Порту инвестирует около 50 тысяч евро в работы городских художников.

Горсовет Порту приобретет 18 новых работ городских художников для ядра современного искусства Муниципальной художественной коллекции, инвестируя около 50 тысяч евро.

118 предложений о покупке поступили от художников и творческих коллективов, проживающих в городе Порту. Отборочная комиссия состояла из кураторов Андрейи Магальяйнш и Маргариды Мендеш, а также исполнительницы и активистки Мелиссы Родригеш, которая отобрала работы, оценила «качество представленных предложений и их актуальность в контексте настоящей коллекции».

Работы, приобретенные для Муниципальной художественной коллекции, будут экспонироваться с конца 2022 по начало 2023 года.

Проект «Приобретение», созданный в 2018 году, включает платформу поддержки современного искусства Pláka от отдела современного искусства муниципальной компании Ágora - Cultura e Desporto do Porto.

«Стимулирование и приумножение художественного наследия Порту и документирование памяти о художественной практике города посредством возобновления работы Муниципальной коллекции произведений искусства» - такова основная цель этого проекта.

По данным городского совета Порту, уже приобретено 102 новых произведения искусства 92 художников и творческих коллективов.

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