Португалия: Порту лидирует в рейтинге «европейских городов будущего»

Четверг, 16 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: Порту лидирует в рейтинге «европейских городов будущего»

Порту поднимается на вершину списка Financial Times, опубликованного fDi Intelligence, после рекорда по привлечению иностранных инвестиций в 2022 году.

Португальский город опережает Бирмингем, Глазго, Антверпен, Гетеборг и Бильбао.

Северная столица впервые занимает первое место в категории «Стратегия прямых иностранных инвестиций. Крупные города» за результаты, достигнутые с помощью муниципальной стратегии поощрения прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

В 2023 году группа экспертов сравнила стратегии продвижения инвестиций 90 европейских городов и регионов, сгруппированных по населению.

Среди оцениваемых показателей - профиль и количество проектов ПИИ, привлеченных за последние 12 месяцев, наиболее быстрорастущие секторы и результаты местной политики в таких областях, как привлечение талантов и энергетическая устойчивость.

Советник мэрии Порту Рикардо Валенте подчеркивает, что «эта награда, уникальная в жизни португальского города, олицетворяет качество работы и новаторское видение Руи Морейры о предоставлении городу инструмента для привлечения и продвижения инвестиций».

«Порту побеждает в попытке построить город, в котором люди хотят жить», - добавляет чиновник.

Церемония награждения в категории «Европейские города и регионы будущего» пройдет 14 марта в Каннах (Франция) параллельно с MIPIM 2023, одной из крупнейших ярмарок инвестиций в недвижимость в Европе.

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