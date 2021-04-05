Португалия: Порту - лучшее место для путешественниц

Рейтинг был опубликован Condé Nast Traveler. Порту занимает вторую позицию и является единственным португальским городом в списке.

Популярное издание о путешествиях подчеркнуло, что «очарование Порту совершенно очевидно», и особо отметило «живописную реку Дору, уютные гостиницы Порту и узкие улочки исторического центра».

Также была упомянута «харизма города, который действительно манит туристов-одиночек», и это отличает «Порту от других средиземноморских городов».

Согласно Condé Nast Traveler, женщины, путешествующие в одиночку, «быстро почувствуют себя желанными гостями в любом кафе, в гостинице или на открытом продовольственном рынке в городе Порту».

На первом месте списка находится Ибица в Испании, за ней следуют Порту и Луангпхабанг в Лаосе. Четвертое место принадлежит городу Осака, Япония, а пятое - Палм-Спрингс, Калифорния.