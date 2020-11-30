Португалия: Порту назван лучшим местом для знакомства с историей и культурой

«Введение рейсов бюджетных авиакомпаний привело к тому, что Порту в последние годы поднялся в рейтинге городов», - считает National Geographic .

Среди достопримечательностей в публикации упомянуты исторический центр с его смотровыми площадками и крутыми узкими улочками, берег реки Дору, здание Торгово-промышленной палаты, Паласиу-да-Болса, Каса-ду-Инфанте, азулежу Капела-даш-Алмаш. Также упоминаются винные погреба с портвейном на другом берегу реки, а с ними и «Мир вина», в который входят шесть тематических музеев.

В рейтинге восьми лучших мест для посещения, посвященных истории и культуре, вслед за Порту идут город Конвентри в Соединенном Королевстве (2 место), за ним Гуам в США (3 место). Далее Витория-Гастейс в Испании (4 место), Талса, Оклахома, США (5 место), Тонглу, Китай (6 место), Пуэбла, Мексика (7) и Кёнджу, Южная Корея (8).