Португалия: «Порту» обыграл «Галатасарай» в Лиге чемпионов

Встреча, прошедшая в столице Турции, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Аугусто Фелипе, Мусса Марега и Сержиу Оливейра. У хозяев мячи забили Софьян Фегули и Эрен Дердийок, пишет gazeta.ru.

«Галатасарай» набрал четыре очка и занял третье место в Группе D, позволяющее команде принять участие в 1/16 финала Лиги Европы. «Порту» (13 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.