Португалия: «Порту» обыграл «Галатасарай» в Лиге чемпионов

Среда, 12 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: «Порту» обыграл «Галатасарай» в Лиге чемпионов

«Порту» обыграл стамбульский «Галатасарай» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Турции, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Аугусто Фелипе, Мусса Марега и Сержиу Оливейра. У хозяев мячи забили Софьян Фегули и Эрен Дердийок, пишет gazeta.ru.

«Галатасарай» набрал четыре очка и занял третье место в Группе D, позволяющее команде принять участие в 1/16 финала Лиги Европы. «Порту» (13 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья