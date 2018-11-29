Португалия: «Порту» обыграл «Шальке»

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португалия: «Порту» обыграл «Шальке»

«Порту» одержал победу над «Шальке-04» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эдер Милитао, Хесус Корона и Мусса Марега. У гостей мяч забил Набиль Бенталеб, пишет gazeta.ru.

«Порту» набрал 13 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первого места. «Шальке» (восемь очков) также досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

«Порту» (Порту, Португалия) — «Шальке-04» (Гельзенкирхен, Германия) — 2:1

Голы: 1:0 — Милитао, 52; 2:0 — Корона, 55; 2:1 — Бенталеб, 89 (пенальти); 3:1 — Марега, 90+4.

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