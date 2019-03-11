Португалия: "Порту" одолел "Фейренсе"

Игра, прошедшая в воскресенье в городе Санта-Мария-да-Фейра, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 4-й минуте защитник "драконов" Фелипе отправил мяч в свои ворота, однако затем отличились его партнеры по команде Данилу Перейра (18) и Пепе (35), пишет РИА Новости.

"Порту" набрал 60 очков и вышел на первое место в чемпионате. "Фейренсе", потерпевший седьмое поражение подряд, с 14 баллами замыкает турнирную таблицу.