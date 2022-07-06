Португалия: Порту потратит более 3 млн евро на школьные обеды

Полномочия в области образования были переданы от государства муниципалитету 1 апреля 2022 года.

На заседании муниципального собрания было одобрено заключение договора на оказание услуг школьным столовым 2 и 3 ступени и общеобразовательным учреждениям на следующие два года.

В предложении говорится, что «принимая во внимание размер и специфику предоставления услуги, исходя из количества мест для обслуживания питанием и большим ежедневным объемом питания, муниципалитет Порту не имеет собственных ресурсов для обеспечения питанием».

Дело в том, что муниципалитету передается 1,48 евро на каждый обед, но реально каждый прием пищи стоит 2,10 евро. Не забудьте умножить их на 800 тысяч школьников.

Тем не менее, муниципалитет подчеркивает: «Для нас всегда были важны школьные обеды, они являются большим благом. Вот почему мы гарантируем, что столовые будут открыты даже во время каникул».