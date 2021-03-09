Португалия: Порту предоставит такси для вакцинации всего за два евро

Вторник, 09 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: Порту предоставит такси для вакцинации всего за два евро


Все жители Порту, которых вызывают для прохождения вакцинации против Covid-19, могут заказать такси всего за два евро по номеру 939 955 263.

Муниципалитет Порту заключил соглашение о сотрудничестве с двумя службами такси, и с 9 марта такси начнет предоставлять перевозки до мест вакцинации против Covid-19 и обратно всего за два евро, объявил муниципалитет.

В рамках этого партнерства гражданин может вызвать такси, также его может сопровождать член семьи или другое лицо. Если вы собираетесь совершить поездку туда и обратно, общая стоимость составит четыре евро.

Такси имеет то преимущество, что может добраться до районов, не охваченных сетью метро, ​​автобусов или поездов, а также облегчить передвижение людей с ограниченной подвижностью, и такси можно предварительно заказать по телефону 939 955 263.

Муниципалитет Порту считает, эта формула «эффективно обеспечивает быстрое, удобное и экономичное мобильное решение» с учетом того, что обычно средняя стоимость поездки в такси выше, чем стоимость разового билета, приобретенного на борту автобуса (ровно два евро).

Договор был заключен с Raditáxis и Táxis Invicta. За каждую поездку муниципалитет Порту заплатит до шести евро.

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