Португалия: Порту предоставит такси для вакцинации всего за два евро

Муниципалитет Порту заключил соглашение о сотрудничестве с двумя службами такси, и с 9 марта такси начнет предоставлять перевозки до мест вакцинации против Covid-19 и обратно всего за два евро, объявил муниципалитет.

В рамках этого партнерства гражданин может вызвать такси, также его может сопровождать член семьи или другое лицо. Если вы собираетесь совершить поездку туда и обратно, общая стоимость составит четыре евро.

Такси имеет то преимущество, что может добраться до районов, не охваченных сетью метро, ​​автобусов или поездов, а также облегчить передвижение людей с ограниченной подвижностью, и такси можно предварительно заказать по телефону 939 955 263.

Муниципалитет Порту считает, эта формула «эффективно обеспечивает быстрое, удобное и экономичное мобильное решение» с учетом того, что обычно средняя стоимость поездки в такси выше, чем стоимость разового билета, приобретенного на борту автобуса (ровно два евро).

Договор был заключен с Raditáxis и Táxis Invicta. За каждую поездку муниципалитет Порту заплатит до шести евро.