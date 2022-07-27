Португалия: Порту расширяет программу доступной аренды
Палата Порту начинает поддерживать аренду путем субсидирования арендной платы до 35% в зависимости от количества иждивенцев.
Муниципальная ассамблея Порту одобрила расширение программы доступной аренды «Porto com Sentido» на всю недвижимость в городе, а также увеличение поддержки доходов.
После утверждения программа больше не ограничивается городскими реабилитационными зонами (ARU) и 200 объектами недвижимости.
В то же время муниципалитет Порту начинает поддерживать аренду путем субсидирования арендной платы в размере 25% «в случае домохозяйств с двумя иждивенцами или в случае домохозяйств с одним родителем и одним иждивенцем».
Поддержка может достигать 35% в домохозяйствах с «тремя и более иждивенцами или в случае домохозяйства с одним родителем и двумя и более иждивенцами», как указано в предложении.
Программа, управляемая Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, направлена на увеличение предложения жилья в аренду и содействие привлечению и удержанию жителей в городе за счет выделения жилых помещений с доступной арендной платой.