Португалия: Порту расширяет программу доступной аренды

Муниципальная ассамблея Порту одобрила расширение программы доступной аренды «Porto com Sentido» на всю недвижимость в городе, а также увеличение поддержки доходов.

После утверждения программа больше не ограничивается городскими реабилитационными зонами (ARU) и 200 объектами недвижимости.

В то же время муниципалитет Порту начинает поддерживать аренду путем субсидирования арендной платы в размере 25% «в случае домохозяйств с двумя иждивенцами или в случае домохозяйств с одним родителем и одним иждивенцем».

Поддержка может достигать 35% в домохозяйствах с «тремя и более иждивенцами или в случае домохозяйства с одним родителем и двумя и более иждивенцами», как указано в предложении.

Программа, управляемая Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, направлена ​​на увеличение предложения жилья в аренду и содействие привлечению и удержанию жителей в городе за счет выделения жилых помещений с доступной арендной платой.