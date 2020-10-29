Португалия: Порту-Санту стал частью Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО

Благодаря этому число биосферных заповедников ЮНЕСКО в Португалии достигло 12.

В совместном заявлении Министерства иностранных дел и окружающей среды и климата говорится, что включение острова Порту-Санту в сеть было одобрено Международным советом по координации программ ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

«Биосферные заповедники определены ЮНЕСКО как живые лаборатории, основными функциями которых являются сохранение ландшафтов, экосистем и видов, а также устойчивое развитие на социальном, экономическом, культурном и экологическом уровнях», подчеркивается в примечании.

Международная сеть состоит более чем из 700 заповедников, которые «способствуют гармоничным отношениям между людьми и природой в широком диапазоне контекстов».

Португальские биосферные заповедники, уже зарегистрированные во Всемирной сети: Бокилобо (Корву, Азорские острова), Грасиоза (Азорские острова), Флореш (Азорские острова), трансграничный биосферный заповедник Жереш - Шурес (Португалия / Испания), Берленгаш (Пенише), Сантана (Мадейра), трансграничный биосферный заповедник Месета Иберика (Португалия / Испания), Файаш-де-Сан-Жорже (Азорские острова), трансграничный биосферный заповедник Тежу/Тахо Интернасьональ (Португалия / Испания) (2016 г.) и Каштру-Верде (Алентежу).

«Всемирная сеть биосферных заповедников - уникальный инструмент международного сотрудничества для получения знаний, обмена опытом, наращивания потенциала и продвижения передовых практик», говорится в заключении.