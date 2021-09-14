Португалия: Порту-Санту станет центром для цифровых кочевников

В октябре у цифровых кочевников со всего мира появится хаб на острове Порту-Санту.

Азорские острова и Кабо-Верде также стремятся в ближайшем будущем создать условия для приема странствующих специалистов.

Проект Digital Nomads Madeira, партнерство между Startup Madeira и правительством региона с целью поместить Мадейру на карту цифровых кочевников, начался в конце 2020 года с открытием первой Digital Nomad Village в Понта-ду-Сол.

«Проект имел огромный успех, у нас было более 8000 соискателей и более 3000 человек на Мадейре в течение всего пилотного проекта, с февраля по июнь, что превзошло все ожидания. Мы вывели Мадейру в десятку лучших направлений для цифровых кочевников в мире (лучшая позиция была 4-й) в списке Nomadlist», - сказал Гонсало Холл, консультант по цифровой мобильности в Startup Madeira.

Проект начался с желания расшириться на другие районы Мадейры. «Наша цель - помочь частному сектору создать другие центры и повторить успех Понта-ду-Сол. Мы уже запустили Машику, Фуншал и Санта-Крус, и 1 октября мы продвинемся вперед с давней мечтой: сообщество для кочевников Порту-Санту, которое будет включать в себя бесплатное пространство для коворкинга и ежедневные мероприятия по супер специальной цене в отеле Vila Baleira - 650 в месяц на одного или 800 на двоих в одном из лучших отелей Порту-Санту», - делится консультант.

«Правительство намерено поддерживать и развивать этот проект в течение следующих нескольких лет в рамках своей стратегии по диверсификации туризма и созданию новых экономических и социальных возможностей для двух островов Мадейры, поэтому они продлили проект еще на три года», - добавляет Холл.