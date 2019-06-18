Португалия: «Порту» сделает новое предложение по Зе Луишу

Вторник, 18 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Порту» сделает новое предложение по Зе Луишу

«Порту» не оставляет попыток подписать форварда «Спартака» Зе Луиша.

Московский клуб отверг первоначальное предложение по игроку в размере 10 миллионов евро. Красно-белые хотят включить в сумму сделки комиссионные и расходы по переходу футболиста. Согласно источнику, «Порту» готов пойти на эти условия.

Португальский клуб уже достиг принципиального соглашения с Зе Луишем, который подпишет четырехлетний контракт и будет получать 1,5 миллиона евро в год, пишет news.sportbox.ru.

В минувшем сезоне Зе Луиш провел 36 матчей за красно-белых, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2021 года.

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