Португалия: «Порту» сыграет в ЛЧ без главного тренера
Главный тренер португальского клуба «Порту» Сержиу Консейсау из-за дисквалификации не сможет присутствовать на скамейке запасных своей команды.
Как сообщает O Jogo, Консейсау был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше этого турнира за выход команды с опозданием на ответный матч четвертьфинала с английским «Ливерпулем».
Отмечается, что вместо него командой будет руководить его помощник — Виктор Бруно, пишет russian.rt.com.
Матч «Краснодар» — «Порту» состоится 7 августа.