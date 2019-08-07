Португалия: «Порту» сыграет в ЛЧ без главного тренера

Среда, 07 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Порту» сыграет в ЛЧ без главного тренера

Главный тренер португальского клуба «Порту» Сержиу Консейсау из-за дисквалификации не сможет присутствовать на скамейке запасных своей команды.

Как сообщает O Jogo, Консейсау был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше этого турнира за выход команды с опозданием на ответный матч четвертьфинала с английским «Ливерпулем».

Отмечается, что вместо него командой будет руководить его помощник — Виктор Бруно, пишет russian.rt.com.

Матч «Краснодар» — «Порту» состоится 7 августа. 

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