Португалия: Порту вошел в десятку лучших городов в мире

Пятница, 10 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: Порту вошел в десятку лучших городов в мире

Рейтинг предоставлен журналом Time Out.

Во главе списка, включающего 37 городов, находится город Сан-Франциско в Соединенных Штатах Америки.

1. Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки
2. Амстердам, Нидерланды
3. Манчестер, Англия
4. Копенгаген, Дания
5. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки
6. Монреаль, Канада
7. Прага, Чешская Республика
8. Тель-Авив, Израиль
9. Порту, Португалия
10. Токио, Япония

Ежегодный индекс Time Out определяется на основе опыта и мнений тысяч людей в городах по всему миру.

По данным журнала, в этом году в отборе приняли участие более 27000 участников со всего мира, и были учтены проблемы и ограничения пандемии Covid-19, которая доминировала в мире с 2020 года.

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