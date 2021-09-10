Португалия: Порту вошел в десятку лучших городов в мире

Во главе списка, включающего 37 городов, находится город Сан-Франциско в Соединенных Штатах Америки.

1. Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки

2. Амстердам, Нидерланды

3. Манчестер, Англия

4. Копенгаген, Дания

5. Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки

6. Монреаль, Канада

7. Прага, Чешская Республика

8. Тель-Авив, Израиль

9. Порту, Португалия

10. Токио, Япония

Ежегодный индекс Time Out определяется на основе опыта и мнений тысяч людей в городах по всему миру.

По данным журнала, в этом году в отборе приняли участие более 27000 участников со всего мира, и были учтены проблемы и ограничения пандемии Covid-19, которая доминировала в мире с 2020 года.