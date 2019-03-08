Португалия: «Порту» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Пятница, 08 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Порту» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:1.

Футболисты «Порту» открыли счет на 26-й минуте, отличился нападающий Тикиньо. «Рома» восстановила равновесие на 37-й минуте благодаря точному удару Даниэле де Росси с пенальти, пишет regnum.ru.

На 52-й минуте «Порту» снова вышел вперед, гол забил нападающий Мусса Марега. А в дополнительное время на 117-й минуте защитник Алекс Теллес принес «Порту» победу.

Напомним, в первом матче «Рома» победила со счетом 2:1. Таким образом, «Порту» по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья