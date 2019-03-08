Португалия: «Порту» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футболисты «Порту» открыли счет на 26-й минуте, отличился нападающий Тикиньо. «Рома» восстановила равновесие на 37-й минуте благодаря точному удару Даниэле де Росси с пенальти, пишет regnum.ru.

На 52-й минуте «Порту» снова вышел вперед, гол забил нападающий Мусса Марега. А в дополнительное время на 117-й минуте защитник Алекс Теллес принес «Порту» победу.

Напомним, в первом матче «Рома» победила со счетом 2:1. Таким образом, «Порту» по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.